Nuova bufera sulla United Airlines: coniglio gigante muore in volo

Il coniglio, di nome Simon, destinato a diventare il più grande del mondo, è deceduto nella stiva di un Boeing 767 in volo dall'aeroporto londinese di Heathrow all'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago: lo stesso dove due settimane fa David Dao, un medico 69enne di origine vietnamita, era stato trascinato di peso fuori da un aereo della United per far posto al personale del vettore.



L'allevatrice del coniglio, la britannica Annette Edwards, parlando con la stampa ha fatto sapere che sta valutando un'azione legale contro la compagnia aerea insieme all'acquirente americano dell'animale, di cui non è stata resa nota l'identità. Simon, che era lungo circa 91,5 centimetri ed aveva 10 mesi, sarebbe presto diventato il coniglio più grande del mondo, strappando così il primato a suo padre, Darius, che misura 134,1 centimetri. La Edwards raccontato che Simon era stato visitato da un veterinario proprio prima della partenza ed era "sano come un pesce". La United ha aperto un'inchiesta.