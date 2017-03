Usa, United Airlines nega imbarco per leggings: polemica

E' polemica, soprattutto sul web, per la decisione della United Airlines di negare l'imbarco ad alcune donne a meno che non cambiassero o coprissero i leggings che indossavano, violando il dress code della compagnia. La vicenda è stata denunciata su Twitter dall'attivista Shannon Watts, testimone oculare di quanto accaduto all'aeroporto di Denver, prima di un volo per Minneappolis.