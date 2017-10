Nobel Pace, Guterres (Onu) plaude al riconoscimento assegnato a Ican

Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, plaude all'Ican, insignita con il premio Nobel per la Pace 2017. "Gli eventi dei mesi scorsi ci hanno ricordato il rischio catastrofico che le armi nucleari rappresentano per l'umanità - ha affermato Guterres in una nota -. Questo premio riconosce gli sforzi della società civile per evidenziare le incalcolabili conseguenze umanitarie e ambientali che potrebbero derivare da un nuovo uso di tali armi".