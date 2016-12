New York, falso allarme bomba alla Statua della Libertà: evacuati i turisti

BREAKING VIDEO: Evacuation at The Statue of Liberty after a suspicious package. Bomb Squad enroute. Via: @karscool pic.twitter.com/T7FuwyK2MU — N. Jerzy Fire Alert (@NJerzyFireAlert) 24 Aprile 2015

22:32 - E' stato un falso allarme bomba a far scattare l'evacuazione della Statua della Libertà e della Liberty Island dove sorge il monumento a New York. Lo ha confermato il National Park Service, l'autorità responsabile per la zona, che è stata dichiarata "fuori pericolo". A innescare il dispositivo di sicurezza era stata una telefonata al 911 in cui si annunciava l'intenzione di far "saltare in aria la Statua della Libertà".