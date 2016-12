New York fa marcia indietro, sospesa la legge anti-Airbnb

Lo Stato di New York ci ripensa e fa marcia indietro su Airbnb. La legge firmata dal governatore Andrew Cuomo, infatti, non entrerà in vigore fino a quando l'azione legale in corso non si concluderà. Di fatto si concede un po' di ossigeno al gruppo della Silicon Valley. Il nuovo provvedimento prevede multe fino a 7.500 dollari per chi affitta una intera casa per un periodo inferiore a 30 giorni.