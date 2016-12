Nato, Renzi: "Su nostro impegno a Kabul chiederemo in Parlamento"

"Ci viene chiesto di continuare il lavoro in Afghanistan: il governo condivide questo impegno perché lo ritiene strategico". Matteo Renzi interviene così in conferenza stampa al vertice Nato di Varsavia sulla missione a Kabul fino al 2017. "Tutte le procedure - continua - saranno sottoposte al Parlamento, sia in termini economici che di truppe. La richiesta è di un lieve aumento dell'impegno attuale".

La Nato confermerà il suo impegno in Afghanistan per il 2017, e l'Italia - insieme a Germania e Turchia - sarà tra i 'Paesi guida' della coalizione. Dopo il rafforzamento a Est a partire dal 2017, l'Alleanza decide di "non lasciare sola" Kabul, mantenendo i finanziamenti (circa un miliardo di dollari l'anno) per aiutare le forze di sicurezza afghane e continuando nell'addestramento delle truppe.



Al nostro Paese viene chiesto di lasciare sul terreno i 950 uomini che attualmente fanno parte del contingente e di mantenere il controllo sulla base di Herat. "L'Italia c'è ed è un punto di riferimento forte e significativo" dell'Alleanza, ha sottolineato Matteo Renzi al termine della due giorni di Varsavia.



Roma contribuirà poi con una "compagnia di 150 uomini" al dispiegamento dei quattro battaglioni in Polonia e nelle tre repubbliche baltiche, affiancando il Canada in Lettonia. Si tratta di Paesi, ha spiegato Renzi ribadendo la posizione italiana, "che avvertono la necessità di una risposta più forte in termini di deterrenza" nei confronti della Russia e ai quali "va garantito che la loro sovranità territoriale non è messa in discussione", senza però "tornare a un clima da guerra fredda, che è fuori dalla realtà".