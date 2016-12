Namibia, all'asta le licenze per abbattere tre rari rinoceronti neri

Il governo della Namibia ha lanciato un'asta per la licenza di uccidere tre rarissimi rinoceronti neri, nonostante le critiche della comunità inernazionale. Un cacciatore americano ha pagato 350mila dollari nel 2015 per ottenere il diritto di abbattere un esemplare di questa specie in via di estinzione. Le autorità hanno sempre sostenuto che gli esemplari scelti per le battute di caccia sono ormai anziani e pericolosi per i giovani del branco.