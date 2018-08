Mozambico, italiana dispersa in mare: trovato il cadavere della 34enne

E' morta la 34enne di Chiavenna (Sondrio), Eleonora Contin, dispersa dalla mattina del 25 agosto nelle acque della barriera corallina del Mozambico. Il corpo della donna è stato rinvenuto a circa 40 chilometri dal punto di immersione. Le cause del decesso sono ancora da chiarire ma si ipotizza che Eleonora, esperta subacquea, sia stata trascinata dalla corrente lontano dai propri compagni in seguito a un malore avuto in acqua.