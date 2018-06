Italiano scomparso in Slovenia, è di Davide Maran il corpo ritrovato nel fiume

E' di Davide Maran il cadavere ritrovato martedì nel fiume Ljubljanica a Lubiana. Lo rende noto la polizia nella capitale slovena, nel quale si informa che l' autopsia , disposta dal giudice sul cadavere dello studente italiano scomparso a fine marzo , ha confermato che non ci sono tracce di violenza . Il 26enne originario della provincia di Ferrara si trovava a Lubiana per motivi di studio.

Secondo le ricostruzioni, Maran è stato visto l'ultima volta all'alba di domenica 25 marzo in via Kersnikova a Lubiana. Indossava una giacca verde scuro, scarpe marroni e un berretto di lana nero. Ad aprile la polizia aveva lanciato un appello per la ricerca di due persone che portavano a spasso un cane nella stessa zona dove Maran era stato visto nei filmati delle telecamere di sicurezza.