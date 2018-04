Italiano scomparso a Lubiana da 8 giorni, la Farnesina segue il caso

L'ambasciata d'Italia a Lubiana, in stretto raccordo con la Farnesina e con le autorità locali, segue dal primo momento il caso. Davide Maran, 26 anni, si trovava nella capitale slovena dall'inizio dell'anno accademico per frequentare un master in fitochimica. Oltre alla descrizione sull'abbigliamento dell'ultima volta in cui risulta essere stato visto, sono poche le informazioni disponibili.



Nessuna indiscrezione filtra dagli investigatori che seguono le ricerche, mentre l'ambasciata mantiene il massimo riserbo anche su richiesta dei genitori.



Le ricerche proseguono anche con appelli sui social media, dove Davide Maran risultava presente e attivo prima della scomparsa, e con la diffusione di volantini, in sloveno e in inglese, in ogni angolo della città.



"Grazie a tutti per le dimostrazioni di affetto e supporto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto finora per la scomparsa di mio fratello Davide Maran, avvenuta il 25 marzo scorso a Lubiana. Come capirete è un momento molto difficile per noi quindi spesso non ce la sentiamo di rispondervi direttamente: cercate di rispettare il nostro riserbo. La polizia slovena, intanto, sta continuando le ricerche". Così ha scritto su Facebook Angela Maran, sorella del 26enne. L'appello è "a chiunque abbia amici o conoscenti a Lubiana e dintorni" di continuare a condividere un articolo di un giornale online sloveno dove si parla della vicenda (www.24ur.com) o un volantino dove si riportano numeri da contattare per segnalazioni.



Nel volantino alcune informazioni su Davide: capelli biondo scuri, occhi verdi, 1.85 per 62 kg; l'ultima volta che è stato visto indossava una giacca verde scura, jeans azzurri, scarpe marroni e un berretto nero con striscia rossa.