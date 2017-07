Mosul, morto reporter Gb Cantlie: fu usato per fare propaganda dall'Isis

John Cantlie, il giornalista britannico rapito in Siria nel 2012 e "usato" dall'Isis per fare propaganda della politica dello Stato Islamico, sarebbe morto a Mosul, in Iraq. A dare la notizia l'agenzia giornalistica Al-sura, che riporta la testimonianza di tre appartenenti dell'Isis, catturati dalle forze locali. Nessuna conferma dell'uccisione di Cantlie da parte degli Stati Uniti e dalle forze della coalizione.