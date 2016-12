Iraq, nuovo video del reporter Gb Cantlie in mano all'Isis dal 2012

Il giornalista britannico John Cantlie, sequestrato in Siria nel 2012, è apparso in un nuovo video diffuso dall'Isis, in cui condanna i raid aerei sulla città irachena di Mosul. "Non ci sono mujaheddin qui, solo normali cittadini musulmani", dice il reporter. I video in cui Cantlie è apparso negli ultimi anni sono stati girati, presumibilmente, a Kobane, Aleppo e Mosul.