Morte astronauta John Glenn, Obama: una vita a rompere le barriere

"John ha passato la sua vita a frantumare barriere". Così il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha ricordato John Glenn, il primo astronauta americano ad andare in orbita attorno alla Terra, morto all'età di 95 anni. "Ha ispirato generazioni di scienziati, ingegneri e astronauti, che ci porteranno su Marte, non solo in visita ma per rimanerci", ha aggiunto Obama.