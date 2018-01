Una 22enne di origini filippine è la nuova miss Belgio . Angeline Flor Pua ha sbaragliato la concorrenza e conquistato la coroncina, ma sul web si sono scatenati molti commenti razzisti. La miss si è detta " molto addolorata " da questa vicenda, ma ha anche aggiunto: "Sono nata in Belgio e ho la nazionalità belga . Non potete giudicare le persone basandovi sul loro aspetto. Le vostre parole non mi impediranno di diventare una brava miss per il Belgio".

I commenti - Alla notizia della sua vittoria al concorso di bellezza, diverse persone hanno espresso i propri dubbi sui social, ma c'è anche chi è andato oltre, sfociando in commenti razzisti e offensivi. "Siamo sicuri che non sia un transessuale?", chiede un utente. Un'altra afferma: "Se lei è belga, allora io sono mongola". E c'è anche chi sentenzia: "Non può essere belga".



Il soccorso dell'organizzatrice - Darline Devos, organizzatrice del concorso, ha commentato: "Angeline è nata in Belgio, i suoi genitori si sono conosciuti in Belgio. Questo la rende senza dubbio una vera belga. Dobbiamo sottolineare il multiculturalismo".