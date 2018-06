Migranti, Salvini: "Open Arms si scordi i porti italiani", ma Fico replica: "Io non chiuderei, servono cuore e testa"

La replica di Fico: "Io i porti non li chiuderei" - Arriva però la replica di Roberto Fico che, dopo la visita all'hotspot di Pozzallo, afferma: "Io i porti non li chiuderei", aggiungendo che su questo tema servono cuore e testa. "Come terza carica dello Stato - continua - dico che bisogna essere solidali con chi emigra, che le loro sono storie drammatiche che toccano il cuore. Tocca all'Europa farsi carico di questa emergenza, non solo all'Italia, e bisogna tirare fuori gli estremismi perché la solidarietà si fa insieme. Se questo è un approdo, deve essere un approdo europeo". E ancora: "Se l'Europa tutta insieme deve farsi carico dei flussi migratori, l'Italia che si trova al confine con il Mediterraneo non può però tirarsi indietro ed è qui che vanno aiutate le persone".



Di Maio avverte: "Documento smentito, e noi all'Ue diamo 20 miliardi" - Luigi Di Maio interviene invece sulla marcia indietro dell'Europa dopo il documento sull'accoglienza e avverte: "Diamo venti miliardi di euro all'anno all'Unione; se questi signori dopo aver firmato un documento, lo smentiscono a qualche ora di distanza, vuol dire che forse dobbiamo rivedere quei venti miliardi, visto e considerato che non appena si ottiene un mezzo risultato questi altri Paesi subito fanno un passo indietro: forse così saremmo ancora più convincenti, visto e considerato che il tema del veto e del porre il veto vedo che preoccupa".



Tajani: "Troppo pochi i soldi per arginare i flussi" - Commenta deluso l'esito del Consiglio europeo anche il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. "L'unità dell'Europa è a rischio - avverte -. L'unico elemento positivo è che si è avuto un documento comune, che però non dà risposte positive all'Italia se non per il risultato ottenuto dal Parlamento europeo, quello cioè di far decidere dal Consiglio la riforma del diritto di asilo entro la fine dell'autunno. Siamo riusciti cioè a far inserire la riforma di Dublino sul diritto d'asilo, una buona base di partenza che riesce a coniugare fermezza e solidarietà tra Stati". Pochi anche i finanziamenti, secondo Tajani, "per bloccare i flussi migratori". La strada da percorrere, spiega, è quella di "fermare i flussi migratori alla partenza, in Nord Africa, motivo per cui all'Europa abbiamo chiesto sei miliardi di euro, ma sono stati concessi 500 milioni, quindi un dodicesimo. Ricordo che per bloccare i flussi provenienti dalla Turchia, cosa che ha riguardato anche la Puglia, erano stati investiti sempre sei miliardi. Lo stesso bisogna fare con il Nord Africa".



Open Arms diretta in Spagna dopo salvataggio - Intanto la nave Open Arms è diretta in Spagna dopo il salvataggio di 59 persone avvenuto nel Mediterraneo. È quanto scrive la giornalista Gabriela Sanchez del giornale spagnolo El Diario, che si trova a bordo della imbarcazione. Una volta che i 50 erano a bordo dell'imbarcazione spagnola, è stata udita una voce che parlava all'altoparlante: "Benvenuti. È il capitano che parla. Siamo diretti in Spagna", ha annunciato il comandante Marco Martinez, secondo quanto riporta la giornalista. Sanchez spiega che i 59 salvati sono: 50 uomini, cinque donne e quattro minorenni.



🔵#ULTIMAHORA Rescatadas y a salvo 59 personas a la deriva y en peligro de muerte #Med Ahora todas a bordo #OpenArms rumbo a puerto seguro.

A pesar de obstáculos, seguimos protegiendo el derecho a la vida de los invisibles.Sus historias sobre lo vivido #Libia son aterradoras pic.twitter.com/7d3SJ4JLov — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 30 giugno 2018