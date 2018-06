Migranti, la Ue: "L'Italia ha ragione a chiedere un cambiamento"

"La bozza è solo un documento per la discussione" - Bruxelles ha poi ricordato che "nel quadro dell'attuale regolamento di Dublino, gli Stati possono concludere accordi amministrativi per accelerare il trasferimento dei richiedenti asilo al Paese responsabile". Questo principio, ha specificato Avramopoulos, è contenuto nella "bozza della dichiarazione di domenica", ma si tratta "soltanto una bozza per la discussione. Le decisioni verranno prese al vertice dei leader europei della settimana prossima". Il commissario Ue ha poi sottolineato più volte come la riunione informale di domenica avrà solo scopo di "consultazione".



"Il documento sarà riequilibrato" - Sempre in riferimento alla bozza della dichiarazione di domenica, Avramopoulos ha annunciato che il documento sarà riequilibrato prima del vertice, si tratta solo di una bozza per la discussione". "Condividiamo la preoccupazione di Italia, Grecia e Malta" sulla proposta che riguarda i movimenti secondari dei migranti, ha proseguito.



"Nessuno vuole gli sbarchi, ma non ci sono proposte" - "Al momento non c'è alcun Paese", ha osservato Avramopouolos, ad aver espresso la volontà di partecipare agli schemi regionali per gli sbarchi dei migranti salvati in mare, perché tutto "deve essere ancora discusso e una proposta ufficiale e concreta deve ancora essere messa sul tavolo".



"No a una Guantanamo bay per i migranti" - Il commissario europeo si è poi detto "contrario a una Guantanamo bay per i migranti", riferendosi alla struttura carceraria americana divenuta tristemente celebre per le torture inflitte ai detenuti. "Questo è contrario ai nostri valori ed è fuori discussione. La nostra proposta sugli schemi regionali di sbarco per i migranti salvati in mare nei Paesi terzi non ha niente a che fare con questo. Diritti umani e Convenzione di Ginevra sono la guida della nostra proposta", ha aggiunto.



"La gestione delle migrazioni mette a rischio il progetto Ue" - "Pensavamo che a mettere a rischio il progetto europeo sarebbe stata la crisi economica, invece è la gestione dei flussi migratori e su questo argomento molti movimenti populisti in Europa hanno investito, per garantirsi la loro esistenza in futuro, ma questo approccio miope non ci porta a niente. Non dobbiamo permettere all'Europa di retrocedere", ha affermato ancora Avramopoulos. "Sono ottimista sul fatto che si possa raggiungere un accordo su Dublino entro l'anno, ma se non troviamo una via d'uscita, entreremo in un'area di enormi difficoltà, che potrebbe minare il progetto europeo e soprattutto l'area Schengen", ha concluso.