Migranti, Salvini: "Gli 800 morti sono colpa di buonisti e scafisti"

Gli 800 migranti morti quest'anno durante le traversate in mare "pesano sulla coscienza di scafisti e buonisti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha lanciato un "ultimatum" a Bruxelles nel caso non venga rivisto il regolamento di Dublino. "L'aria in Europa sta cambiando e confidiamo nel buonsenso dei colleghi europei, anche perché non vorremmo arrivare a ridiscutere il finanziamento italiano all'Ue", ha affermato.