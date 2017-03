Migranti, l'Austria: "Controlleremo tutti i treni al Brennero"

L'Austria controllerà tutti i treni al Brennero transitanti nella stazione di Brennersee, dove sarà realizzato un apposito binario per non intralciare il traffico internazionale. Lo ha annunciato il governatore tirolese Gunther Platter. In una lettera inviata alla Commissione Ue, Vienna definisce "ingiustificata" la partecipazione austriaca "al ricollocamento dei migranti a favore di Italia e Grecia, nel segno della solidarietà europea".