Migranti, fonti Italia: "Negoziato su intero pacchetto o niente"

Nel dibattito sui migranti a Bruxelles "o si discute l'insieme del pacchetto presentato dall'Italia, oppure non si apre la trattativa. E' escluso che si possa parlare di movimenti secondari, senza un discorso complessivo su tutti i punti della nostra proposta". E' quanto spiegano fonti italiane a margine dei lavori del Consiglio europeo sottolineando che nel negoziato sui migranti, il veto di Roma "non è escluso", come precisato dal premier Conte.