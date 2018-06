Migranti, domenica vertice straordinario a sette a Bruxelles

Il summit a sette, ci saranno oltre ai capi di Stato e ai premier anche i vertici della Ue dei due governi che stanno per alternarsi alla guida del Consiglio Ue, Bulgaria e Austria, servirà per preparare la strada a una soluzione operativa da approvare al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. Un confronto tra le proposte e le soluzioni dei Paesi maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi in modo che dal prossimo Consiglio europeo si possa uscire con qualcosa di concreto e non con delle semplici dichiarazioni di intenti.



Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha ribadito l'unità del governo gialloverde nella gestione di questo dossier e che il premier Giuseppe Conte "sta lavorando benissimo". "Il problema - ha avvertito - non è litigare tra Stati membri ma usare soldi e uomini dell'Ue per difendere il confine europeo". In quale quadro si muova l'Italia lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, pur insistendo sul "dovere" dell'accoglienza, sul principio di "umanità" insito e radicato nella stessa Costituzione italiana e sul rispetto del diritto internazionale, ha lanciato un richiamo alla stessa Europa e alla comunità internazionale perché questo non può essere solo un problema dell'Italia.



"La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero - ha avverte il Capo dello Stato -. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire nel suo insieme, non delegando solamente ai Paesi di primo ingresso l'onere di affrontare le emergenze".



Summit Paesi Visegrad-Austria giovedì a Budapest - Il summit di domenica sarà preceduto da un altro minivertice trai leader dei Paesi di Visegrad ed il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Budapest. In agenda sempre il dossier migrazione e asilo. Lo ha annunciato Bertalan Havasi, capo ufficio stampa del premier ungherese Viktor Orban.



Regina Giordania: "Il mondo accolga rifugiati" - Sul tema migranti e profughi, è intervenuta anche la regina Rania di Giordania, rivolgendo un appello al mondo intero perché "riceva a braccia aperte anziché con le porte chiuse" i profughi in fuga dalle guerre. Il messaggio è stato diffuso via Twitter in occasione della Giornata internazionale del rifugiato.



La Giordania ospita circa due milioni di profughi palestinesi e, a partire dal 2011, ha visto un afflusso di centinaia di migliaia di siriani in fuga dalla guerra civile. "Alle prese con la paura e perdite inimmaginabili - ha scritto - i rifugiati sono costretti a fuggire per salvare le loro vite e alla ricerca di sicurezza lontano dalle loro case".