Migranti, Merkel: "Sfida comune dell'Ue, accoglieremo le esigenze dell'Italia"

Una risposta europea all'emergenza migrazione è "l'obiettivo che vogliamo raggiungere - ha detto Angela Merkel a Meseberg, al vertice con Emmanuel Macron -. Accoglieremo in merito le esigenze dell'Italia", un Paese, ha aggiunto, particolarmente esposto. "Concepiamo la migrazione - ha continuato - come una sfida comune e vogliamo evitare che l'Europa si divida. Sosteniamo le proposte della Commissione e il rafforzamento di Frontex".

Emmanuel Macron si dice d'accordo con Angela Merkel sull'accordo con la Germania in riferimento ai respingimenti dei migranti: "Concordiamo sul fatto che quei migranti che vengono registrati in un Paese e vanno in un altro devono essere rimandati indietro al più presto".