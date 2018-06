WorldRefugeeDay: ecco quanti sono i rifugiati nel mondo

Oggi, 20 giugno, si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato. Una ricorrenza indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Secondo alcuni dati diffusi dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel 2017 sono state 68,5 milioni le persone costrette a fuggire dal proprio Paese, di queste 25,4 milioni sono rifugiati - 2,9 milioni in più rispetto al 2016 - dei quali il 52% bambini.



L’85% dei rifugiati è stato ospitato dalle regioni industrializzate, il 68% di loro proviene da Siria, Afghanistan, Sudan del Sud, Myanmar e Somalia. Per quanto riguarda l’Italia, sono circa 131mila quelli accolti dal nostro Paese.