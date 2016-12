Migranti, Berlino dopo il voto: la nostra linea non cambia

"Non correremo dietro ai populisti", ha detto il leader dei socialdemocratici Sigmar Gabriel, oggi a Berlino, commentando i dati delle elezioni di ieri nei tre Laender tedeschi, che hanno visto una forte affermazione della destra di AFD, e batoste pesanti per i partiti popolari Spd e Cdu. "Noi faremo di tutto per mantenere stabile il centro democratico del paese", ha aggiunto



Ue: aiutare profughi è un "obbligo morale" -"Aiutare le persone che scappano dalla guerra è un obbligo morale e legale dell'Europa", ha affermato il portavoce della Commissione Ue, citando il presidente Jean-Claude Juncker, a chi gli chiedeva di un possibile legame tra il risultato delle elezioni regionali in Germania con le politiche migratorie Ue: anche se, ha sottolineato, "questo non c'è necessariamente". In ogni caso, ha ricordato il portavoce, la Commissione "non commenta sul risultato delle elezioni".