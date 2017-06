Migranti, a Tallin l'Italia non avrà alcuna risposta dall'Unione europea

Non arriveranno dal prossimo Consiglio Ue degli Affari Interni, in programma a Tallin il 6 e 7 luglio, le risposte che l'Italia aspetta dall'Unione Europea sui migranti. Lo ha detto il ministro dell'Interno estone Andres Anvelt spiegando che il vertice sarà l'occasione per ascoltare "dall'Italia quali sono stati i cambiamenti in questa settimana" e vedere "come affrontare la questione della protezione delle frontiere e le relazioni con la Libia".

"Il ministro dell'Interno italiano prenderà la parola per spiegare quanto sta succedendo, e poi ci sarà una discussione" tra i 28 Stati membri, ha precisato Anvelt. Il Consiglio organizzato in Estonia rappresenta una riunione informale e, dunque, non potrà partorire decisioni vincolanti.



Presto 40 milioni di euro per progetti in Libia - L'immigrazione e le richieste di solidarietà nell'accoglienza arrivate dall'Italia ai Paesi dell'Unione Europea sono state discusse anche durante la visita della Commissione Ue a Tallin per l'inizio del semestre di presidenza estone. L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Federica Mogherini, ha ipotizzato uno stanziamento di 40 milioni di euro dal "Trust Fund Africa" per progetti in Libia, da approvare già a luglio. I fondi andrebbero a ulteriore supporto della guardia costiera, al centro coordinamento operazioni a Tripoli e ad azioni per rafforzare il confine meridionale.