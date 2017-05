"Non c'è abbastanza solidarietà in Europa, la solidarietà è il grande assente", la sua accusa. "Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio, il Consiglio - ha ricordato Juncker intervenendo ai lavori di "The state of the Union" - ha preso una decisione a maggioranza qualificata, ma c'è un certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l'Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo, noi saremo perduti".



"Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica, e tradurre in legge, l'idea che abbiamo dell'Europa e dell'uomo. Non si può dire, 'noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore, e che non sono cattolici: ebbene, questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell'Europa", ha aggiunto Juncker.