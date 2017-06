Migranti,8 morti e oltre 50 dispersi in naufragio a largo di Libia

I cadaveri sono stati recuperati durante dodici operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera. Durante le stesse operazioni sono state tratte in salvo oltre 1650 persone. I migranti erano a bordo di nove gommoni e tre barchini in navigazione nel Mediterraneo centrale verso l'Italia.



Le accuse dei libici - La Marina libica ha accusato le Ong, ma senza fare alcun nome, di essersi schierate con le loro navi per accogliere i migranti e di aver avuto contatti diretti con persone a bordo.



Msf: nessun contatto con Guardia costiera libica - Medici Senza Frontiere (MSF) rende noto di "avere effettuato soccorsi sotto il normale coordinamento della Guardia costiera italiana e di non avere avuto alcun contatto con la guardia costiera libica". La Prudence - aggiunge Msf - sta ora rientrando verso l'Italia con 726 persone a bordo, tra cui 53 bambini e un corpo senza vita. L'arrivo è previsto lunedì mattina a Palermo. "Nel frattempo, altre persone hanno perso la vita in mare proprio in queste ore. Senza vie legali e sicure e un sistema dedicato di ricerca e soccorso in mare, queste morti non si fermeranno".