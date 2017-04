NUOVI CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO - Il decreto prevede l'apertura di nuovi centri chiamati CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio), che non avranno nulla a che vedere con i vecchi CIE (Centri di identificazione ed espulsione) e saranno monitorati quotidianamente da varie realtà e istituzioni umanitarie. I nuovi centri, che ospiteranno al massimo 150 persone, passeranno dagli attuali 4 a 20 - in pratica uno per ogni regione - per un totale di 1.500-1.600 posti. Previsto l'accesso ai Centri per i rimpatri, senza autorizzazione, per gli stessi soggetti ammessi a visitare gli istituti penitenziari.



SEMPLIFICAZIONI - Per le richieste di asilo il decreto prevede l'annullamento del secondo grado di giudizio in caso di negazione del diritto (resta il solo ricorso in Cassazione), la semplificazione di una serie di procedure che riguardano le notifiche dei provvedimenti da parte delle forze di polizia ai migranti, la possibilità di iscriversi all'anagrafe solo con il permesso di soggiorno regolare. Altre modifiche riguardano i casi di irreperibilità. Le notificazioni degli atti delle Commissioni territoriali si perfezioneranno solo previo deposito, per 20 giorni, presso le questure. Sono state apportate, infine, limitate modifiche alle modalità di trascrizione della videoregistrazione del colloquio, mentre sull'istanza deciderà la Commissione territoriale.



RIMPATRI PIU' VELOCI - Il provvedimento inaugura iter più snelli per i rimpatri; l'obiettivo e' costruire un sistema di cooperazione con i paesi di provenienza attraverso accordi bilaterali, come già fatto con la Libia, il Niger, il Sudan o la Tunisia. Per quanto riguarda, ancora, il complesso tema dell'accoglienza, il governo punta su un modello piu' possibile incentrato su quello "diffuso e integrato" con gli enti locali, seguendo quanto già fatto con il sistema Sprar.



PIÙ SEZIONI PER CHIEDERE ASILO E PROTEZIONE - Presso le Commissioni di merito per l'accoglimento della richiesta di asilo o protezione umanitaria, vengono istituite 26 Sezioni specializzate al posto delle 14 originariamente previste, tante quante le sedi di Corte d`Appello. Prevista ancora la possibilità per l'interessato di presentare istanza motivata per essere audito direttamente dal giudice e che la decisione sull'istanza venga presa in modo collegiale anziché monocratico (fermo restando la trattazione monocratica). Alle Sezioni, già competenti in materia di accertamento dello stato di apolidia, è stata, inoltre, attribuita la competenza in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana.