16 gennaio 2017 23:09 Messico, uomo armato spara in club pieno di turisti: 5 morti, cʼè un italiano Eʼ successo a Playa del Carmen, località atlantica in cui si stava svolgendo il festival di musica elettronica Bpm

Doveva essere la festosa kermesse di chiusura di un noto festival di musica elettronica in una delle località turistiche più note della Riviera Maya messicana, invece è diventato un incubo. Gli spari di un solo uomo davanti alla discoteca Blue Parrot di Playa del Carmen hanno lasciato un pesante bilancio di 5 morti e 15 feriti. Tra le vittime c'è anche un italiano, Daniel Pessina, di origini milanesi, che viveva e lavorava da tempo in Messico.

La dinamica - La tragedia è scoppiata in pochi minuti, qualche attimo dopo le 3 del mattino (le 9 in Italia) davanti ad uno dei locali dove si tiene il Festival Bpm, un appuntamento che si svolge ogni anno nella cittadina dello Yucatan messicano, affacciata sulle acque cristalline del Mare Caraibico. Davanti al Blue Parrot (un locale alla moda nel centro di Playa del Carmen), davanti alla spiaggia, un uomo spara all'impazzata: una raffica di colpi che semina la morte dentro alla discoteca e scatena il panico fra il pubblico che partecipava alla festa.



Ancora da chiarire i motivi della strage - Chi è stato il responsabile della strage? Perché lo ha fatto? I dettagli dell'attacco non sono ancora stati stabiliti, ma i cinque morti e la lunga lista di ricoverati con ferite di arma da fuoco dimostrano che gli spari sono stati tanti, e tutti diretti verso la folla.

Escluso l'attacco terroristico - Le autorità locali escludono un attacco terroristico e parlano di una discussione all'interno della discoteca, forse un cliente che non voleva pagare il conto. La stampa ipotizza invece una rappresaglia di trafficanti di droga, ai quali sarebbe stato vietato l'accesso (e lo spaccio) al Blue Parrot.



Tre delle vittime sono buttafuori del locale - Fatto sta che fra le cinque vittime almeno tre sono canadesi che facevano parte del servizio di sicurezza del locale, fra i quali il loro capo. Il che dimostra, come ha indicato Rodolfo Del Angel, comandante della polizia di Quintana Roo - lo Stato dove si trova Playa del Carmen - che c'era stato un problema all'ingresso della discoteca che aveva messo in allerta i buttafuori.

Da Milano si era trasferito in Messico con la moglie - Daniel Pessina aveva lasciato l'Italia anni fa e, dopo essersi sposato nel 2013, nel 2014 ha aperto con la moglie il ristorante "Gusto artisan food market" nella piazza principale di Sayulita, località turistica sul Pacifico nello stato del Nayarit, frequentata soprattutto da amanti del surf, dalla parte opposta del Messico rispetto a Playa del Carmen.

L'ultimo video di Daniel Pessina girato durante il Festival Bpm in Messico