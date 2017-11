Messico, ucciso "storico" sindaco nello stato di Veracruz

Victor Manuel Espinoza, sindaco della località messicana di Ixhuatlan de Madero, nello stato di Veracruz, è stato ucciso in un agguato insieme a quattro altre persone fra cui la moglie: lo hanno reso noto le autorita' locali. La strage, per la quale non è stata ancora accertato un movente, arriva pochi giorni dopo l'omicidio di un altro sindaco dello stesso stato, uno dei più violenti del Paese.