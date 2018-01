Messico, 32 corpi scoperti in fosse comuni nello Stato di Nayarit

Almeno 32 corpi sono stati scoperti in fosse comuni nello Stato di Nayarit, nel nord-ovest del Messico. Lo hanno annunciato le autorità locali. La prima fossa si trovava in una zona rurale vicino a una piantagione di banane. Gli Stati vicini alle province di Nayarit, Sinaloa e Jalisco, sono teatro di una violenta guerra tra due cartelli della droga per il controllo del narcotraffico.