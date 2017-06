May: "Ancora l'estremismo islamico dietro l'attacco, adesso è troppo"

"Quello di sabato a Londra è il terzo attacco in tre mesi in Gran Bretagna e da marzo la sicurezza ha sventato cinque attentati". Lo ha detto Theresa May sottolineando che "siamo di fronte a un nuovo trend: le azioni non sono collegate tra loro, ma il terrorismo chiama terrorismo e gli aggressori vengono ispirati da altri aggressori. Alla base degli attacchi c'è l'estremismo islamico". La May ha poi rivendicato "i valori di pluralismo" del Regno Unito.

"La gente deve tornare a vivere" - "Quando è troppo è troppo, le cose devono cambiare - ha aggiunto il primo ministro, parlando al termine della riunione del comitato d'emergenza Cobra -. La gente deve tornare a vivere, la società deve continuare a funzionare".



"Contrastare la diffusione dell'estremismo online" - "Non possiamo non pensare che questa ideologia si diffonda attraverso internet e le grandi società - ha ripreso -. Dobbiamo cercare accordi internazionali che disciplinano il cyberspazio e dobbiamo fare di tutto per limitare l'estremismo online: creiamo spazi sicuri online".



Si vota l'8 giugno, come previsto - Le elezioni legislative nel Regno unito avranno luogo come previsto giovedì 8 giugno, ha annunciato la premier, precisando che la campagna elettorale "riprenderà normalmente lunedì" dopo l'interruzione di domenica.



Poi, la May ha puntato il dito contro una sola matrice legata "all'estremismo islamico" e ha rivendicato "i valori di pluralismo" della cultura britannica come "superiori" rispetto ai messaggi dei "predicatori" estremisti, parlando di una lotta da condurre non solo con l'azione militare e d'intelligence. Ha poi aggiunto che deve essere rivista la strategia anti-terrorismo per contrastare le nuove minacce al Paese.