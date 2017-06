4 giugno 2017 12:05 Tempo reale Commando terroristico semina il panico a Londra: 7 morti, uccisi i 3 aggressori Lʼattacco è cominciato sul London Bridge, dove un pulmino ha investito diversi passanti. Altri civili sono stati poi accoltellati a Borough Market. Gli aggressori gridavano: "Eʼ per Allah"

Allarme a Londra dove un commando di terroristi composto da diverse persone ha seminato il panico. L'attacco è cominciato sul London Bridge, dove un pulmino ha investito diversi passanti. Altri civili sono stati poi accoltellati a Borough Market. Tre gli aggressori uccisi dalla polizia, secondo la quale ci sarebbero almeno sette vittime tra i civili. Oltre 48 i feriti.

La Gran Bretagna viene ferita dalla furia estremista dopo meno di due settimane dalla strage di Manchester e a soli quattro giorni dal voto dell'8 giugno. L'Eliseo ha comunicato la presenza di francesi tra le vittime.



La premier May: "L'estremismo islamico dietro gli attacchi" - "Questo è il terzo attacco in tre mesi in Gran Bretagna, e da marzo la sicurezza ha sventato cinque attentati", ha detto Theresa May sottolineando che "siamo di fronte a un nuovo trend: le azioni non sono collegate tra loro, ma il terrorismo chiama terrorismo e gli aggressori vengono ispirati da altri aggressori. Alla base degli attacchi c'è l'estremismo islamico". La May ha poi rivendicato "i valori di pluralismo" del Regno Unito, che sono "superiori" a quelli dei predicatori estremisti.



Due presunti aggressori colpiti da polizia: c'è la foto - Due degli aggressori colpiti dal fuoco della polizia distesi sull'asfalto nella zona di Borough Market: è l'immagine di una foto scattata da un fotografo pare di origini italiane, Gabriele Sciotto, e rilanciata dalla Bbc. L'immagine sembra certificare l'epilogo del duplice attacco terroristico condotto nel centro di Londra. Uno dei due, ripreso in primo piano, indossa una cintura con dei contenitori. Secondo Sciotto, almeno uno di loro è morto.



Oltre 48 feriti, incidente chiuso - Mark Rowley, capo dell'antiterrorismo di Scotland Yard, ha descritto l'accaduto come "un attacco prolungato, iniziato a London Bridge e concluso a Borough Market". Il vicedirettore delle operazioni del London Ambulance Service, Peter Rhodes, ha riferito che i feriti sono "oltre 48". I responsabili degli attacchi sarebbero soltanto le tre persone neutralizzate dagli agenti: è dunque escluso che vi siano altri aggressori in fuga. L'incidente è considerato chiuso, ma proseguono le indagini su eventuali fiancheggiatori esterni al commando.



La dinamica dell'attacco - Secondo la ricostruzione di Scotland Yard, alle 22.08 (le 23.08 italiane) i tre hanno dapprima investito alcune persone sul ponte a bordo di un van, poi sono scesi e ne hanno ferite altre a coltellate. Quindi sono risaliti sul mezzo, noleggiato dalla Hertz, e hanno proseguito per Borough Market, dove hanno accoltellato altre persone in ristoranti e bar della zona, attaccato e ferito anche un poliziotto e sono stati infine affrontati da alcuni agenti che li hanno uccisi al culmine d'una sparatoria. Quest'ultima è avvenuta "otto minuti dopo la prima chiamata" d'allarme.



Un terzo attacco a Vauxhall - Un terzo attacco è stato poi sferrato a Vauxhall: dopo gli accertamenti della sicurezza, Scotland Yard ha però concluso che non si è trattato, in questo caso, di terrorismo.

Paura a Londra, pulmino contro pedoni 1 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 2 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 3 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 4 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 5 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 6 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 7 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 8 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 9 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 10 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 11 di 17 LaPresse LaPresse Paura a Londra, pulmino contro pedoni 12 di 17 Ansa Ansa Paura a Londra, pulmino contro pedoni 13 di 17 Ansa Ansa Paura a Londra, pulmino contro pedoni 14 di 17 Ansa Ansa Paura a Londra, pulmino contro pedoni 15 di 17 Ansa Ansa Paura a Londra, pulmino contro pedoni 16 di 17 Ansa Ansa Paura a Londra, pulmino contro pedoni 17 di 17 Ansa Ansa Paura a Londra, pulmino contro pedoni leggi dopo slideshow ingrandisci Scotland Yard ai londinesi: "Restate calmi" - Nella prima conferenza stampa dopo l'attentato, il comandante di Scotland Yard Cressida Dick ha chiesto ai cittadini la massima collaborazione. La polizia ha poi annunciato la prosecuzione delle indagini per stanare potenziali fiancheggiatori esterni al commando. "Capisco che la gente abbia paura, ma vorrei che i londinesi e i turisti restassero calmi, vigili e attenti", ha aggiunto la Dick.



Il sindaco: "I terroristi non vinceranno" - Diverse persone rimaste ferite nell'attacco terroristico compiuto a Londra sono in condizioni critiche. Lo ha riferito il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, aggiungendo che "potrebbero esserci altre vittime". Il laburista ha poi assicurato che nei prossimi giorni ci sarà un "aumento della polizia" in città: "Non faremo mai vincere i terroristi, loro odiano la nostra democrazia. Giovedì dobbiamo andare a votare per difendere la civiltà, i diritti umani e la democrazia".



Tory e Labour sospendono la campagna elettorale - Intanto il partito conservatore britannico ha annunciato la sospensione della sua campagna nazionale per le elezioni legislative dell'8 giugno. "Faremo il punto durante il giorno, sulla base di nuovi elementi che emergeranno sugli attacchi", ha detto un portavoce dei Tory. La stessa decisione è stata presa anche dal Labour di Jeremy Corbyn.



I sostenitori dell'Isis esultano sui social media - Non ci sono ancora rivendicazioni per l'attacco a Londra ma sui social media sostenitori dell'Isis stanno esultando per l'accaduto.



Alfano agli inglesi: "Uniti nel dolore, non siete soli" - "Siamo uniti nel dolore ai familiari delle vittime e ai feriti, in questi terribili atti di violenza a Londra. Non siete soli". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Angelino Alfano. A esprimere vicinanza e cordoglio anche gli Stati Uniti: "Siamo pronti a fornire qualsiasi assistenza che sarà dalle autorità britanniche".



Leader islamici Gb condannano gli attacchi - Dura condanna degli attentati anche da parte dei leader islamici in Gran Bretagna: "Siamo inorriditi e infuriati". Harun Khan, segretario generale del Muslim Council of Britain, ha parlato di "attacchi di violenza scioccanti. I musulmani si sentono ovunque oltraggiati e sono disgustati da questi codardi che ancora volta distruggono le vite di nostri compatrioti britannici". Il fatto che tutto ciò sia accaduto nel pieno del Ramadan "dimostra che queste persone non rispettano la vita, né la fede", ha concluso Khan, dedicando le sue preghiere alle vittime.

Testimoni: "Terroristi urlavano 'è per Allah'" - "Questo è per Allah". Sono le parole che i terroristi avrebbero gridato durante gli attacchi, stando alle dichiarazioni di alcuni testimoni. Secondo Alex Shellum, che al momento dell'attacco era seduto in un pub con la sua ragazza e due amici, una delle ferite al London Bridge "sanguinava copiosamente dal collo e sembrava avesse un taglio profondo alla gola". La donna ferita è poi entrata nel locale per chiedere aiuto.



Primi racconti dell'orrore: in 3 contro una donna - Emergono i primi racconti dell'orrore dall'inferno di Londra. Fra questi impressiona la vicenda di una donna investita su London Bridge dalla furia congiunta dei tre aggressori. Infierivano con i coltelli contro di lei, ha riferito un testimone oculare, Gerard Vowls, con gli occhi ancora sbarrati. "Gridava, chiedeva aiuto", ha raccontato, dicendo di aver cercato di fare qualcosa, lanciando contro i tre "sedie e bottiglie" prese in un bar. "Ma loro a quel punto hanno cominciato ad avvicinarsi a me, per cercare di accoltellarmi, tiravano coltellate a tutti, gente malvagia, davvero malvagia".



"Vorrei sapere se quella ragazza è ancora viva - ha proseguito Vowls - l'ho cercata in giro per un'ora e mezzo piangendo, ma non non ne ho trovato traccia, non sapevo cosa fare". Anche il barista Alex Martinez ha parlato di momenti spaventosi: "Ho visto un uomo con un coltello in mano che gridava qualcosa. Ho capito che stava succedendo qualche guaio e mi sono nascosto in un bidone dell'immondizia".

Scappate, nascondetevi e riferite Scotland Yard Una persona arrestata - Un uomo è stato ammanettato e arrestato dalla polizia a Londra. E' quanto hanno mostrato le immagini in diretta dei circuiti tv internazionali.



Polizia: "Scappate e nascondetevi" - "Run, hide, tell": scappate, nascondetevi e riferite. Così Scotland Yard in un tweet rivolto alle persone che si trovano nella zona dei presunti attacchi avvenuti stanotte nel centro di Londra. In un successivo messaggio, gli agenti hanno rivolto poi un invito a cercare di mantenersi "calmi, ma vigili". Scene di panico e di angoscia sono state mostrate dai media e sui social fra passanti e turisti di varie nazionalità.

London bridge bar now. Police everywhere pic.twitter.com/0gWH9jhgdX — James Yates (@Yatesy17) 3 giugno 2017

Farnesina verifica eventuale coinvolgimento italiani - L'Unità di Crisi della Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali negli attacchi a Londra in stretto contatto con l'ambasciata d'Italia.

Police cordon is put up at #LondonBridgeStation pic.twitter.com/d2hgzKvOLG — Kaine Pieri (@PieriKaine) 3 giugno 2017

Theresa May convoca il comitato d'emergenza Cobra - La premier britannica Theresa May ha convocato a Downing Street il comitato di emergenza Cobra. Lo stesso comitato si era riunito più volte nei giorni scorsi dopo l'attentato suicida di Manchester: dapprima per portare il livello di allerta nazionale terrorismo nel Regno Unito al livello massimo, "critico", quello che presuppone il rischio di altri attacchi "imminenti"; e poi riportarlo al livello "grave", secondo il quale gli attacchi sono considerati comunque "altamente probabili".

Was very close to London Bridge when incident happened. Sounds like another disaster. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 3 giugno 2017