Attentato a Londra, May: "Estremismo islamico dietro l'aggressione"

"Quello di sabato a Londra è il terzo attacco in tre mesi in Gran Bretagna e da marzo la sicurezza ha sventato cinque attentati". Lo ha detto Theresa May sottolineando che "siamo di fronte a un nuovo trend: le azioni non sono collegate tra loro, ma il terrorismo chiama terrorismo e gli aggressori vengono ispirati da altri aggressori. Alla base degli attacchi c'è l'estremismo islamico". La May ha poi rivendicato "i valori di pluralismo" del Regno Unito.