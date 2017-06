Attacco a Londra, i leader del mondo si schierano con la Gran Bretagna

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha parlato di "attacco deliberato e vile contro londinesi e turisti innocenti" della capitale. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che la Francia è ora "più che mai vicina alla Gran Bretagna".



Messaggi di vicinanza sono stati tributati anche dalle istituzioni europee. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha affermato di aver seguito "con orrore gli ultimi avvenimenti di Londra" e di aver dedicato "pensieri e preghiere per le vittime e i loro familiari". Il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ha invece ribadito l'impegno dell'Ue nella lotta al terrorismo: "Cuore e pensieri sono a Londra dopo un altro attacco codardo. L'Europa è al fianco del Regno Unito nella lotta contro il terrorismo". Pensiero condiviso anche dal presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, il quale ha dichiarato: "Questi atti devono essere fermati".



Un "attacco orribile": queste le parole con cui la "first minister" scozzese Nicola Sturgeon ha definito la notte di sangue a Londra, sottolineando che il governo scozzese sta collaborando con quello britannico. La leader dell'Snp (Partito nazionale scozzese) ha anche annunciato la sospensione della campagna elettorale in vista del voto dell'8 giugno.



"Siamo uniti nel dolore ai familiari delle vittime e ai feriti, in questi terribili atti di violenza a Londra. Non siete soli" è stata invece la prima reazione su Twitter del ministro degli Esteri, Angelino Alfano. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha giudicato "terribile" l'attacco, affermando che i canadesi "sono uniti nel loro sostegno" ai londinesi.



Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, città più volte colpita da attacchi terroristici, ha spiegato che "i parigini sono al fianco dei londinesi. I nostri pensieri vanno alle vittime e ai loro parenti".