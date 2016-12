Londra, poliziotto rompe cordone di sicurezza al Gay Pride e chiede la mano al fidanzato

Romantico fuori programma al Gay Pride di Londra: un poliziotto in servizio ha rotto il cordone di sicurezza per raggiungere il suo ragazzo e fargli la proposta di matrimonio. La folla festante è impazzita di gioia nel vedere l'agente in ginocchio, mentre chiede la mano al ragazzo commosso. La singolare scena è stata ripresa da centinaia di smarthphone e il filmato sta facendo il giro della rete.