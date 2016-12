14 dicembre 2014 Lima, conferenza Onu: c'è l'accordo per il documento sui cambiamenti climatici Il testo sarà firmato dai 195 Paesi presenti al vertice di Parigi in programma nel 2015 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:23 - Via libera dalla conferenza Onu a Lima sul cambiamento climatico ad un documento che sarà firmato al vertice di Parigi in programma nel 2015. A dichiarare approvato il testo è stato Manuel Pulgar Vidal, ministro peruviano dell'Ambiente e presidente della conferenza, davanti alla plenaria delle delegazioni di 195 Paesi presenti all'incontro, che hanno subito applaudito il via libera al documento.

"Sarebbe una buona idea chiamare il testo 'Appello di Lima per l'azione per il clima'", ha aggiunto Pulgar Vidal.



L'accordo è arrivato dopo una nottata di negoziati: le trattative tra i rappresentanti dei 195 Paesi dovevano concludersi venerdì ma sono proseguite vista la difficoltà di trovare un'intesa sugli impegni da parte dei singoli Stati.



Che cosa prevede l'accordo - Sulla base del testo sottoscritto, i Paesi dovranno presentare all'Onu entro il primo ottobre del 2015 impegni "quantificabili" ed "equi" di riduzione delle emissioni, oltre ad una dettagliata informazione sulle azioni da seguire.



E' poi previsto che gli esperti della convenzione del cambiamento climatico esaminino l'impatto di tali misure, Paese per Paese, per verificare se sono sufficienti.



Sulla base del documento approvato, i Paesi firmatari s'impegnano inoltre a rispettare una serie di azioni in vista della conferenza di Parigi dell'anno prossimo, il cui obiettivo è l'adozione di un accordo universale e vincolante per limitare il riscaldamento climatico a 2 gradi.



Le aspettative per il vertice di Parigi - Quello che era in gioco a Lima era il successo del vertice 2015 nella capitale francese. Da lì dovrebbe uscire un documento destinato a sostituire il protocollo di Kyoto dal 2020. Il testo approvato a Lima non ha però convinto alcuni esperti ed ong, che hanno definito l'accordo "debole", in quanto - affermano - il documento andava rafforzato e le azioni anti-emissioni necessarie dovevano essere più consistenti.