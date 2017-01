Summit Onu sul clima, l'appello di Ban ai leader: "Servono finanziamenti"

10:09 - "Siamo qui per fare la storia". Ha esordito così Ban Ki-moon, il segretario generale dell'Onu, dando il via al vertice dei capi di Stato e governo sul cambiamento climatico a cui parteciperà ache Renzi. Un summit fortemente voluto da Ban che ha anche partecipato alla marcia per il clima che si è tenuta a New York. Ban Ki-moon ha lanciato un appello: "Chiedo a tutti i governi di impegnarsi per un accordo universale sul clima a Parigi nel 2015 e di fare la loro parte per limitare l'aumento della temperatura globale a meno di 2 gradi centigradi. Per farlo dobbiamo lavorare insieme per mobilitare finanziamenti".

Renzi: "Servono accordi vincolanti" - Matteo Renzi è intervenuto assicurando che l'Italia farà la sua parte: "I nostri figli si attendono che il prossimo anno a Parigi si raggiungano accordi vincolanti e globali. L'Italia è pronta a contribuire al fondo Onu nella lotta ai cambiamenti climatici con una dotazione specifica in grado di testimoniare il suo impegno".



Obama: "Nessun Paese è immune dalla minaccia" - Il presidente americano, Barack Obama, ha invece sottolineato nel proprio intervento che "il nostro clima sta cambiando molto più velocemente dei nostri sforzi per affrontarlo". Quindi "dobbiamo agire come una comunità globale per affrontare la minaccia prima che sia troppo tardi", e l'accordo dev'essere "ambizioso, inclusivo, flessibile". Perché "un tempo lontana, la minaccia del clima è nel presente. Nessuna nazione è immune dal cambiamento climatico". E anche se Stati Uniti e Cina hanno la responsabilità di guidare il mondo nella lotta ai cambiamenti del clima, "riusciremo solo se si uniranno a noi tutti i Paesi del mondo, Paesi ricchi e in via di sviluppo".



"L'Onu farà la sua parte" - "Nel mondo centinaia di migliaia di persone chiedono azione, e chiedono che i loro leader guidino tale processo", ha detto Ban evidenziando che ci saranno pratiche oltre che prediche: "L'Onu farà la sua parte nella lotta al riscaldamento globale, sarà a impatto climatico zero entro il 2020".



"Futuro migliore per tutti" - Il segretario generale dell'Onu ha aggiunto: "Il costo umano, ambientale e finanziario del riscaldamento climatico sta rapidamente diventando insostenibile" ha rilevato il segretario generale dell'Onu osservando che "un futuro con basse emissioni di carbonio sarò un futuro migliore, più pulito, più sano, più stabile e più giusto. Non per qualcuno, ma per tutti. Ecco perché siamo qui oggi: dobbiamo tagliare le emissioni".



"Dobbiamo proteggerci" - Ban ha poi sottolineato: "Non dobbiamo emettere più carbonio di quello che il nostro pianeta può assorbire. Nessuno è immune dal climate change, neppure il Palazzo di Vetro, allagato a causa dell'uragano Sandy. Dobbiamo investire in una società resistente ai cambiamenti climatici che protegga tutti, soprattutto i più vulnerabili".