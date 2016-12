Libia, il governo di Al Sarraj riesce a raggiungere Tripoli via mare

Dopo i falliti tentativi a bordo di un aereo, è giunto via mare a Tripoli il consiglio presidenziale guidato dal premier, Fayez Al Sarraj. Al Jazeera ha dato l'annuncio dello sbarco del gruppo, che costituirà il governo di intesa nazionale in Libia . L'esecutivo, partito da Tunisi, è approdato alla base navale di Abu Sittah. L' autoproclamato governo di Tripoli aveva messo in guardia Al Sarraj dal recarsi nella capitale.

L'Onu: "Subito il passaggio di poteri" - Attualmente sono tre i governi in Libia. Solo quello di Al Sarraj, tuttavia, è riconosciuto dalla comunità internazionale. L'Onu saluta con favore l'arrivo a Tripoli del consiglio presidenziale: "E' urgente un pacifico e ordinato passaggio dei poteri al governo di unità nazionale libico", afferma l'inviato dell'Onu, Martin Kobler.



Chiuso spazio aereo per bloccare l'arrivo - Domenica e lunedì lo spazio aereo di Tripoli è rimasto chiuso a lungo. Una misura che, secondo il consiglio, sarebbe stata presa proprio per impedire l'arrivo del nuovo esecutivo promosso dalle Nazioni Unite per risolvere la crisi politica e il conflitto in corso nel Paese. All'alba alcune esplosioni sono state avvertite nei pressi dell'aeroporto di Mitiga. Si sarebbe trattato di colpi di artiglieria antiaerea.



Sede temporanea presso la base navale - La tensione resta alta e, secondo il Libya Herald, che cita il consigliere per i media di al Sarraj, Fathi Ben Issa, il consiglio presidenziale potrebbe avere come sede la base della marina adiacente al porto di Tripoli dove è avvenuto lo sbarco.



Smentito l'utilizzo di una barca italiana - Alcune fonti hanno inizialmente ipotizzato l'arrivo di Al Sarraj a bordo di una fregata italiana. Sia Roma sia il governo stesso hanno tuttavia smentito: "E' stata usata una nave della Marina libica".