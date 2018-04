La storia di Sitara, la ragazza afgana costretta a vivere come un maschio

È conosciuta come "bacha poshi" l'usanza afgana che obbliga la diciottenne Sitara Wafadar a vivere come un ragazzo. In assenza di un figlio maschio, infatti, ricade sulle sue spalle il dovere di aiutare la famiglia compiendo lavori che, nella società patriarcale afgana, normalmente spetterebbero a un uomo. Pantaloni, maglia, sciarpa a coprirle i capelli e un tono di voce contraffatto per nascondere la sua vera identità: è questa la quotidianità di Sitara da ormai un decennio. La giovane ha iniziato a otto anni, seguendo le orme delle sorelle maggiori che hanno sacrificato l'istruzione per offrire supporto alla famiglia fino a quando non si sono sposate.