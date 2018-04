Iran, indossa male il velo: picchiata dalla “polizia morale”

Una ragazza di circa 20 anni è stata aggredita dalla "polizia morale" iraniana, l’organo che vigila sul rispetto del rigido codice di abbigliamento imposto alle donne dal 1979, per aver indossato male il velo. Il suo hijab, infatti, non era fissato bene e lasciava liberi i capelli. Il video - pubblicato dall’attivista iraniana per i diritti delle donne Masih Alinejad - ha fatto il giro del web e ha suscitato un’indignazione generale. Il ministro dell’Interno iraniano Abdolreza Rahmani-Fazil ha ordinato un’inchiesta.