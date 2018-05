India, lo riconoscono su Youtube: uomo scomparso da 40 anni torna a casa

I parenti di Khomdram Gambhir Singh, scomparso improvvisamente nel 1978, avevano ormai perso ogni speranza di ritrovarlo. L'uomo infatti si era allontanato volontariamente all'età di ventisei anni dalla sua abitazione a Khumbong, nello Stato indiano di Manipur, per non fare più ritorno. Dopo quarant'anni, i suoi parenti sono tornati a sperare quando uno dei suoi fratelli, Khomdram Kulachandra, l'ha riconosciuto in un video pubblicato dal fotografo Firoze Shakir su Youtube. Le immagini mostravano Khomdram Gambhir Singh mentre mendicava e cantava per le strade di Mumbai, a più di tremila chilometri di distanza da casa sua. La polizia ha quindi aiutato la famiglia a rintracciare l'uomo per riportarlo a casa. Khomdram Gambhir Singh sta bene e ha potuto riabbracciare i suoi cari.