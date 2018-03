Usa, la rivincita di Carmen: nonostante la malattia diventa modella di lingerie su Instagram

Carmen Smith è una giovane star di Instagram, originaria di Pasadena, in California. Fin da piccola ha iniziato a mostrare i sintomi di una patologia chiamata linfedema, che provoca un rigonfiamento degli arti superiori o inferiori dovuto a un eccesso di linfa nei tessuti. Per molti anni, Carmen ha sofferto non solo fisicamente ma anche psicologicamente a causa di questa patologia e dei commenti crudeli dei suoi coetanei, stupiti dal gonfiore delle sue gambe.



Oggi però Carmen ha accettato il suo corpo e tutte le sue imperfezioni, diventando una modella di lingerie molto seguita su Instagram. Il suo obiettivo è quello di ispirare altre donne come lei, affinchè si accettino per quello che sono e combattano per realizzare i propri sogni.