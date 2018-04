Mamma fotografa per anni in segreto il marito e la figlia che si tengono per mano, il risultato è commovente

Padre e figlia, mano nella mano, dal 2014 a oggi. E' il progetto fotografico realizzato da una donna filippina e poi condiviso sul suo profilo Reddit. Una serie di scatti che mostrano il susseguirsi degli anni e la crescita della bambina: più alta foto dopo foto, ma sempre accanto al suo papà.



Un regalo che i due protagonisti delle immagini, in futuro, apprezzeranno tantissimo. In futuro sì. Perché la donna ha tenuto nascosto il suo progetto al marito. Ha scattato le foto in segreto, le ha collezionate e poi postate sul suo profilo, commuovendo gli utenti.



"Mio marito non ha profili social. Forse il mio segreto è salvo", ha spiegato la mamma e moglie. Un segreto che non rimarrà sempre tale. La donna ha intenzione di creare un video con le foto in occasione del diciottesimo compleanno della figlia. O del suo matrimonio. Quando, come in questi scatti, avrà accanto il suo papà.