L'ultimo saluto del papà di Aylan alla sua famiglia: a Kobane per la sepoltura

"Mia sorella vive in Canada. Le autorità canadesi mi hanno chiamato per chiedermi se volevo seppellire mia moglie e i bambini in Canada, ma non ho accettato. Voglio seppellirli a Kobane", ha spiegato Abdullah.



L'uomo è giunto nella città curdo-siriana attraversando la frontiera turca di Suruc, accompagnato da alcuni deputati turchi dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan e del filo-curdo Hdp, tra cui Dilek Ocalan, la nipote del leader in prigione del Pkk.