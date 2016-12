Verso l'Europa, la fuga dei bimbi migranti

In fuga dalla morte rincorrono una vita migliore che possa dare loro la promessa di un futuro, ma soprattutto quello di un presente. Sono i bimbi e i ragazzi migranti, le vittime innocenti di guerre. Vengono dalla Siria, dalla Palestina, dall'Africa. Non hanno colpe, ma devono crescere prima del tempo a causa di un destino che non perdona. Hanno il coraggio degli adulti, sono accompagnati dai loro genitori, ma a volte viaggiano anche da soli. Costretti ad affrontare un percorso pericoloso, a sfidare la morte e i muri territoriali e politici di chi non li vuole, pur di raggiungere la grande meta: la salvezza.