Migranti, la storia del piccolo Aylan non è solamente una foto-simbolo

Noi abbiamo preferito rimanere coerenti con la nostra prima scelta e di non pubblicare nè quella foto nè le altre del servizio, compresa quella dell'agente della polizia turca che solleva il corpicino del piccolo dalla sabbia. Forse siamo venuti meno al nostro dovere di informare, ma questo non vuol dire girarsi dall'altra parte, fare finta che nulla sia successo in quella spiaggia turca come in un'altra qualsiasi spiaggia dove continuano gli sbarchi. Del resto, quotidianamente e tristemente, ormai da parecchie settimane, molte aperture di Tgcom24.it hanno riportato le notizie sul dramma dei migranti.



Aylan, il bimbo della foto, aveva solo tre anni, scappava dalla Siria con i genitori e il fratellino Galip di cinque. L'unico sopravvissuto della tragica traversata è il padre che, come le migliaia di siriani in fuga da un Paese che non esiste più, cercava di raggiungere il Nord Europa iniziando un lungo viaggio della speranza dalla Turchia.



L'immagine di Aylan, come hanno scritto in parecchi, ha la stessa forza di quella del bimbo con le braccia alzate nel ghetto di Varsavia e dell'altra della bambina vietnamita con la pelle bruciata dal napalm. Ma il presente, la realtà che stiamo vivendo in questi giorni, non ha bisogno solo di simboli, ma anche -e soprattutto- di azioni serie e concrete. Non si può pensare a una soluzione semplicemente alzando muri o marchiando le persone su un braccio. Abbiamo realmente bisogno di un'immagine così forte per smuovere le coscienze?