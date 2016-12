Ungheria, al via il muro anti-migranti: 900 soldati al lavoro per costruirlo

L'esercito ungherese ha iniziato la costruzione del muro al confine con la Serbia per impedire l'ingresso di immigrati clandestini. L'annuncio dell'avvio dei lavori è stato dato giovedì dal ministro della Difesa Csaba Hende, il quale ha spiegato che nei lavori, che sono partiti simultaneamente in una dozzina di località, sono impegnati circa 900 militari, e che la costruzione sarà completata per il 30 novembre.