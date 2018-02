E' una punizione esemplare quella che chiede Pechino alla giustizia americana nei confronti del 24enne statunitense Michael Rohana, che ha staccato e rubato un dito di un guerriero del celebre esercito di terracotta, esposto da dicembre in un museo, il Franklin Institute, di Philadelphia. A incastrare il giovane le telecamere del circuito di sorveglianza: le immagini hanno ripreso Rohana, al museo per un party prenatalizio, riuscire a entrare nelle stanze dell'esposizione, avvicinarsi a una statua di oltre 2.200 anni fa e del valore di 5.4 milioni di dollari, per fare un selfie e poi rompere un dito e portarlo via.