L'estradizione mette paura a El Chapo, negli Usa rischia la pena di morte

El Chapo rischia una condanna a morte negli Stati Uniti. Se venisse estradato negli Usa, il narcotrafficante messicano verrebbe sottoposto a un "coast to coast" di tribunali in diversi Stati. In Texas per esempio il contrabbando è punito con la pena capitale. Joaquin Archivaldo Guzman Loera, 61 anni, avrebbe introdotto illecitamente 500 tonnellate di cocaina nel Paese. L'America ha fatto richiesta di estradizione nei riguardi del boss.