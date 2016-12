"El Chapo", dopo la cattura inizia la battaglia legale per l'estradizione negli Stati Uniti

Ma tra ricorsi e contro ricorsi i tempi potrebbero dilatarsi fino a sei anni - Se infatti "il ministero degli Esteri considerasse che vi sono elementi sufficienti per dare il via libera all'estradizione" i legali di Guzman potrebbero presentare ricorso e dopo la decisione del tribunale spetterebbe di nuovo al Ministero adottare una decisione definitiva, anch'essa contestabile in appello.



Per portare a termine l'intero iter, iniziato domenica con la consegna a Guzman di due mandati dell'Interpol, potrebbero quindi volerci fino a sei anni, in base ai precedenti per casi analoghi.



Legali del "Chapo" pronti a dare battaglia contro l'estradizione - I legali del "Chapo" si sono di fatto impegnati a presentare una "dura" battaglia contro l'estradizione, che potrebbe approdare fino alla Corte Suprema, per il semplice motivo che Guzman rischia negli Stati Uniti la pena di morte; questione che non preoccupa più di tanto il governo messicano, disposto ora a rinunciare a un processo, considerato in passato come dimostrazione patriottica, pur di evitare il rischio di una nuova, clamorosa evasione.



Sean Penn: "Non ho nulla da nascondere" - Intanto l'attore americano Sean Penn, dopo le polemiche scoppiate in seguito alla sua intervista al re dei narcos, si difende. "Non ho niente da nascondere" ha detto all'Ap,